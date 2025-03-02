Враг ударил по жилому дому Харькова: спасатели показали последствия атаки

Вечером 2 марта российские войска нанесли удар по жилому дому Харькова. Спасатели ликвидировали пожар и оказали помощь пострадавшим.

Огонь охватил верхние этажи пятиэтажного дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Национальную полицию Украины.

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Какие последствия российской атаки по Харькову

Вечером 2 марта, около 22:15, российские оккупанты атаковали Киевский район Харькова, предварительно дроном "Шахед". В результате атаки произошло частичное разрушение пятиэтажного жилого дома и пожар на верхних этажах.

Спасатели уже ликвидировали пожар. Спасены 5 человек, пострадавшим оказали необходимую помощь.

По предварительным данным, травмированы 8 человек, среди них ребенок.

На месте работали экстренные службы, кинологи и психологи. Для жителей развернут пункт помощи,

– добавляют в ГСЧС.

Последствия удара по жилому дому в Харькове: фото ГСЧС, Нацполиция

Напомним, в ночь на 3 марта "Шахеды" в частности атаковали Киевскую область. В регионе работали силы ПВО, были слышны взрывы.