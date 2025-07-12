Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
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Последствия атаки на Харьков
Враг использовал 2 управляемые авиационные бомбы и 8 беспилотников для террора города. Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий.
В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждено несколько авто, городские электрические сети,
– объяснил Терехов последствия.
Известно о попадании одного из "Шахедов" по объекту критической инфраструктуры. В областной администрации подчеркнули, что пострадали 2 человека – мужчины 55 и 33 лет. Их госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.