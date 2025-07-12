Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Наслідки атаки на Харків

Ворог використав 2 керовані авіаційні бомби та 8 безпілотників для терору міста. Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель.

У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі,

– пояснив Терехов наслідки.

Відомо про потрапляння одного з "Шахедів" по об'єкту критичної інфраструктури. В обласній адміністрації підкреслили, що постраждали 2 людини – чоловіки 55 та 33 років. Їх шпиталізували, медики надають всю необхідну допомогу.