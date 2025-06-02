Некоторые дома восстановить не удастся: как Харьков оправляется от комбинированной атаки России

Ночью 2 июня Россия атаковала Харьков беспилотниками, около 5 утра нанесла 2 ракетных удара баллистическими ракетами. К счастью. жертв нет, однако 6 человек имеют острую реакцию на стресс.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что беспилотники ударили и в гражданское предприятие, и просто в землю. Камни, которые разлетелись от ударной волны, повредили многоэтажку.

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Харьков оправляется от комбинированной атаки России

Корреспондентка отметила, что сегодня ночью весь Харьков не спал, взрывы было слышно по всему городу. Если бы баллистические ракеты атаковали город чуть позже, люди бы уже ехали транспортом на работу и могли бы быть жертвы. К счастью, их нет. В Холодногорском районе враг нанес удары по частному сектору и гражданскому предприятию.

Они очень сильно повреждены, некоторые дома восстановить не удастся. Сюда враг направил 3 беспилотника. Пострадало 6 человек, которые имеют острую реакцию на стресс и находятся в шоковом состоянии. Среди них – 7-летний мальчик,

– сказала она.

Под ударом также оказался Киевский район, где дроны ударили в землю, в частности в дорожное покрытие. Один из взрывов прогремел в нескольких метрах от школы, другой – рядом с многоэтажками, где повылетали окна и сорвало балконы.

Прилет был около 5 утра. Ударило в землю и камни поразбивало венка, балконы и крышу. Сейчас последствия убирают,

– отметила одна из жительниц многоэтажки.

К слову, сегодня под атакой также оказался Чугуев. Удары беспилотников вызвали разрушения и пожар в складском здании, которое не эксплуатируют.