2 января, 18:40
Россия разгоняет фейк о "провокации" после циничного ракетного удара по Харькову, – ЦПД

София Рожик
Основные тезисы
  • Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Харькове, в результате чего ранены по меньшей мере 25 человек.
  • Центр противодействия дезинформации сообщает, что Россия распространяет фейковые заявления о том, что это якобы была провокация Украины.

Россия 2 января нанесла циничный удар по жилому дому в Харькове. Российские пропагандисты уже начали распространять заявления, что эта атака якобы провокация Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Что известно о фейке о "провокации Украины" в Харькове?

Атака была осуществлена по центру Харькова. Попадание было в жилой многоэтажный дом в Киевском районе города.

Есть по меньшей мере 25 раненых.

Предварительно по городу ударили две ракеты.

Этим ударом Россия показала, что делает все, чтобы продолжить войну и пытается сорвать дипломатический процесс окончания войны.

Цель манипуляции - заранее переложить ответственность за собственные действия на Украину и дискредитировать будущие доказательства военных преступлений РФ,
– отметили в ЦПД.

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заметил, что в отличие от вымышленных "ударов по резиденциям Путина", это был вполне реальный удар и военное преступление.

"Мы ожидаем жесткой международной реакции, в частности от тех, кто недавно реагировал на российские фейки о "дворцах Путина"", – подчеркнул глава МИД.

Кремль готовит масштабную провокацию

  • В Службе внешней разведки 2 января предупреждали, что Россия готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами.

  • Кремль начал распространять новые сфальсифицированные информационные поводы для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации после фейковой атаки на резиденцию Путина на Валдае.

  • Особое внимание в СВР обратили на празднование Рождества по юлианскому календарю 7 января и предостерегли о возможных провокациях в культовых сооружениях или других объектах с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

  • Для фальсификации доказательств причастности Украины россияне могут использовать обломки ударных БПЛА западного производства.