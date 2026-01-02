Россия разгоняет фейк о "провокации" после циничного ракетного удара по Харькову, – ЦПД

Россия 2 января нанесла циничный удар по жилому дому в Харькове. Российские пропагандисты уже начали распространять заявления, что эта атака якобы провокация Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Что известно о фейке о "провокации Украины" в Харькове?

Атака была осуществлена по центру Харькова. Попадание было в жилой многоэтажный дом в Киевском районе города.

Есть по меньшей мере 25 раненых.

Предварительно по городу ударили две ракеты.

Этим ударом Россия показала, что делает все, чтобы продолжить войну и пытается сорвать дипломатический процесс окончания войны.

Цель манипуляции - заранее переложить ответственность за собственные действия на Украину и дискредитировать будущие доказательства военных преступлений РФ,

– отметили в ЦПД.

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заметил, что в отличие от вымышленных "ударов по резиденциям Путина", это был вполне реальный удар и военное преступление.

"Мы ожидаем жесткой международной реакции, в частности от тех, кто недавно реагировал на российские фейки о "дворцах Путина"", – подчеркнул глава МИД.

Кремль готовит масштабную провокацию