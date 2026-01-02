Россия разгоняет фейк о "провокации" после циничного ракетного удара по Харькову, – ЦПД
- Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Харькове, в результате чего ранены по меньшей мере 25 человек.
- Центр противодействия дезинформации сообщает, что Россия распространяет фейковые заявления о том, что это якобы была провокация Украины.
Россия 2 января нанесла циничный удар по жилому дому в Харькове. Российские пропагандисты уже начали распространять заявления, что эта атака якобы провокация Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Что известно о фейке о "провокации Украины" в Харькове?
Атака была осуществлена по центру Харькова. Попадание было в жилой многоэтажный дом в Киевском районе города.
Есть по меньшей мере 25 раненых.
Предварительно по городу ударили две ракеты.
Этим ударом Россия показала, что делает все, чтобы продолжить войну и пытается сорвать дипломатический процесс окончания войны.
Цель манипуляции - заранее переложить ответственность за собственные действия на Украину и дискредитировать будущие доказательства военных преступлений РФ,
– отметили в ЦПД.
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заметил, что в отличие от вымышленных "ударов по резиденциям Путина", это был вполне реальный удар и военное преступление.
"Мы ожидаем жесткой международной реакции, в частности от тех, кто недавно реагировал на российские фейки о "дворцах Путина"", – подчеркнул глава МИД.
Кремль готовит масштабную провокацию
В Службе внешней разведки 2 января предупреждали, что Россия готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами.
Кремль начал распространять новые сфальсифицированные информационные поводы для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации после фейковой атаки на резиденцию Путина на Валдае.
Особое внимание в СВР обратили на празднование Рождества по юлианскому календарю 7 января и предостерегли о возможных провокациях в культовых сооружениях или других объектах с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Для фальсификации доказательств причастности Украины россияне могут использовать обломки ударных БПЛА западного производства.