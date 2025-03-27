БпЛА атаковали с интервалом в 3 минуты: детали страшного удара россиян по Харькову

Вчера, 26 марта, россияне цинично обстреляли Харьков беспилотниками. В город прилетело 12 дронов, под ударами оказались два района Слободской и Киевский.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что пострадали более 10 человек. Беспилотники уничтожили городскую котельную, удары также были по гражданским объектам.

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Детали страшного удара по Харькову

По словам корреспондента, на город прилетела целая стая беспилотников, которая атаковала с интервалом в 3 минуты. Такой промежуток времени усложнил работу экстренных служб, которые постоянно останавливались или просто быстро ложились на землю, чтобы избежать следующих ударов.

Это были удары по жилым домам, многоэтажках, футбольному полю. Одно из складских зданий, а именно гражданское предприятие, после прилетов полностью сгорело,

– сказала она.

Оккупанты также уничтожили котельную, которая была основным источником теплоснабжения, и попали в один из рынков Харькова, передал городской голова Игорь Терехов.

Один из работников котельной господин Сергей чудом остался жив, взрыв был рядом с ним. Несмотря на это утром он приехал на работу, чтобы выяснить состояние здания.

Бог поставил меня в то место, где я остался невредимым. Если бы я был в другом месте, сейчас бы уже меня не было. Я еще нужен и Харькову, и Украине, и своей семье,

– сказал он.

К счастью, в результате атаки на Харьков погибших нет. В то же время известно о 13 пострадавших, среди них 14-летняя девочка (взрывная травма и порезы стеклом лица) и 5-летний мальчик (острая реакция на стресс). Количество людей, которые будут обращаться за медицинской помощью, может увеличиться.

Для ударов враг использовал БпЛА "Герань-2". Обломки этого беспилотника изъяли на местах обстрелов. По фактам преступлений открыты уголовные производства,

– сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

На всех местах прилетов коммунальные службы продолжают работу – местность максимально расчистили, сейчас чинят коммуникации и закрывают окна.

В конце февраля в Харьковской области ввели новую систему оповещения о воздушных тревогах, которая позволяет точнее определять угрозу отдельно для города и областных центров. В самом Харькове во время атаки может звучать несколько тревог, которые сообщают о конкретных угрозах для города.

Черненко добавила, что так было и вчера – сначала прозвучала тревога, что сообщила об угрозе ударных беспилотников, после этого была тревога, которая сообщила, что атака уже продолжается. Первая волна атаки закончилась в 21:30, вторая – в 22:30.

К слову, после атаки на город российские пропагандисты цинично врут, что беспилотники атаковали якобы "важные военные объекты". Напомним, что вчера под атакой оказался и Днепр, где пострадали предприятия, образовательный и культурный учреждения и более десятка многоэтажек.