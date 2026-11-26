Российские войска продолжают проводить атаки на Харьков с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказались Киевский и Слободской районы города. В частности, реактивный вражеский дрон попал в здание одного из харьковских вузов.

Об этом в соцсетях сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Какие районы Харькова подверглись атаке?

По словам мэра, реактивный вражеский дрон нанес удар по зданию одного из высших учебных заведений в Киевском районе. По предварительной информации, под удар мог попасть Харьковский авиационный институт (ХАИ). По состоянию на 11:46 известно об одной погибшей женщине.

Также российские войска провели атаку на Слободской район, используя так называемую "бандероль". Информацию о последствиях этого удара выясняют.

Игорь Терехов о последствиях удара по Харькову: смотрите видео

Воздушная тревога в Харькове продолжается с 10:36. На момент публикации отбоя не объявляли.

Напомним, утром 26 ноября российские войска уже атаковали Харьков беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажный дом в Новобаварском районе, вызвав пожар на 15-м этаже. В результате атаки погибли два человека, еще трое пострадали.