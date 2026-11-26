Про це в соцмережах повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Які райони Харкова опинилися під атакою?

За словами мера, реактивний ворожий дрон ударив по будівлі одного з вищих навчальних закладів в Київському районі. За попередньою інформацією, під удар міг потрапити Харківський авіаційний інститут (ХАІ). Станом на 11:46 відомо про одну загиблу жінку.

Також російські війська атакували Слобідський район так званою "бандероллю". Інформацію про наслідки цього удару з'ясовують.

Ігор Терехов про наслідки удару по Харкову: дивіться відео

Повітряна тривога в Харкові триває з 10:36. Станом на момент публікації відбою не оголошували.

Нагадаємо, вранці 26 листопада російські війська вже атакували Харків безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерхівку в Новобаварському районі, спричинивши пожежу на 15-му поверсі. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє постраждали.