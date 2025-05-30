В Харькове "Шахеды" ударили по депо, где ремонтировали троллейбусы: Терехов показал фото

В ночь на 30 мая россияне нанесли массированный удар по Харькову. В частности, враг атаковал депо, где проходили обслуживание и ремонт троллейбусы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также В Харькове прогремели взрывы: БпЛА попали в коммунальное предприятие, возник пожар

Что известно об атаке на троллейбусное депо сегодня

По словам Терехова, враг выпустил 8 "Шахедов" по троллейбусному депо. Пострадало не только коммунальное предприятие, но и более тридцати многоквартирных домов.

Относительно депо. Как и всегда, большинство транспорта мы заблаговременно рассредоточили по городу – именно это спасло нас от значительно больших потерь. Но техника, которая находилась в ремонте, попала под удар: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений,

– сообщил мэр города.

Городской голова Харькова добавил, что городская транспортная система продолжает работать. Терехов отметил, что харьковчане, по-прежнему, пользуются бесплатным транспортом.

Россия ударила по троллейбусному депо Харькова / фото городского совета

Кроме этого мэр выразил благодарность партнерам, которые передают Харькову новые троллейбусы и автобусы.

Заметим, в результате атаки два человека обратились за помощью к врачам. Одна из них – 61-летняя работница КП, которая во время атаки БпЛА находилась на территории предприятия. Также пострадала 84-летняя харьковчанка. Обе женщины испытали острую реакцию на стресс.