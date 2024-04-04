Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что небольшое расстояние позволяет врагу скрыто от разведки и неожиданно для боевых расчетов запускать "Шахеды". Он добавил, что в случае массированной дроновой атаки, скорее всего, не стоит надеяться на то, что все дроны уничтожат за короткий промежуток времени. Отметим, что россияне атаковали Харьков ночью.
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"Вызов очень серьезный. Нам нужно как можно больше мобильных систем малого и среднего радиуса действия по борьбе с дронами-камикадзе", – подчеркнул Селезнев.
Для этого подойдут зенитно-ракетные мобильные комплексы вроде Roland. Если в ВСУ будет как можно больше зенитных комплексов типа Gepard, то так украинские военные будут приобретать соответствующие боевые возможности для защиты неба. В частности, над приграничными территориями.
Враг не откажется от применения именно такой тактики, чтобы нести смерть и разрушения,
– сказал военный эксперт.
Коварные атаки
В боевой части "Шахеда" есть по меньшей мере 60 килограммов взрывчатки. Своими атаками враг пытается нанести как можно больший вред Харькову. Все, чтобы превратить его в город-призрак.
При этом россияне делают коварные атаки – повторные удары, когда на место происшествия после взрыва подъезжают спасатели. Тогда через определенный промежуток времени прилетают новые дроны-камикадзе, которые убивают тех, кто пришел на помощь.
"Стоит говорить о России именно в контексте государства-террориста, которое использует чисто террористические методы ведения боевых действий. Причем вся эта деятельность направлена прежде всего против гражданского населения нашей страны, которое никакого отношения к украинским Силам обороны не имеет", – подчеркнул Владислав Селезнев.
Атака на Харьков: что известно
- Россия выпустила по Харьковской области 20 "Шахедов". Из них силы ПВО сбили 11.
- Захватчики ударили по Новобаварскому району Харькова. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, дрон попал в многоэтажку. Там разрушены квартиры с 8 по 12 этаж. В результате обстрела погибла гражданская женщина.
- Также враг повторно ударил по городу. Погибли трое спасателей, которые приехали ликвидировать последствия первого удара.
- В целом известно о 12 раненых. Говорится о 9 гражданских, полицейском, спасателе и медсестре.