Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что небольшое расстояние позволяет врагу скрыто от разведки и неожиданно для боевых расчетов запускать "Шахеды". Он добавил, что в случае массированной дроновой атаки, скорее всего, не стоит надеяться на то, что все дроны уничтожат за короткий промежуток времени. Отметим, что россияне атаковали Харьков ночью.

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"Вызов очень серьезный. Нам нужно как можно больше мобильных систем малого и среднего радиуса действия по борьбе с дронами-камикадзе", – подчеркнул Селезнев.

Для этого подойдут зенитно-ракетные мобильные комплексы вроде Roland. Если в ВСУ будет как можно больше зенитных комплексов типа Gepard, то так украинские военные будут приобретать соответствующие боевые возможности для защиты неба. В частности, над приграничными территориями.

Враг не откажется от применения именно такой тактики, чтобы нести смерть и разрушения,

– сказал военный эксперт.

Коварные атаки

В боевой части "Шахеда" есть по меньшей мере 60 килограммов взрывчатки. Своими атаками враг пытается нанести как можно больший вред Харькову. Все, чтобы превратить его в город-призрак.

При этом россияне делают коварные атаки – повторные удары, когда на место происшествия после взрыва подъезжают спасатели. Тогда через определенный промежуток времени прилетают новые дроны-камикадзе, которые убивают тех, кто пришел на помощь.

"Стоит говорить о России именно в контексте государства-террориста, которое использует чисто террористические методы ведения боевых действий. Причем вся эта деятельность направлена прежде всего против гражданского населения нашей страны, которое никакого отношения к украинским Силам обороны не имеет", – подчеркнул Владислав Селезнев.

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