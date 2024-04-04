Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що невелика відстань дозволяє ворогу приховано від розвідки та неочікувано для бойових розрахунків запускати "Шахеди". Він додав, що у разі масованої дронової атаки, мабуть, не варто сподіватися на те, що усі дрони знищать за короткий проміжок часу. Зазначимо, що росіяни атакували Харків уночі.

До теми Влучання в будинки й загибель рятувальників: головне про російську атаку Харкова вночі 4 квітня

"Виклик дуже серйозний. Нам потрібно якомога більше мобільних систем малого та середнього радіуса дії щодо боротьби з дронами-камікадзе", – наголосив Селезньов.

Для цього підійдуть зенітно-ракетні мобільні комплекси на кшталт Roland. Якщо у ЗСУ буде якомога більше зенітних комплексів типу Gepard, то так українські військові набуватимуть відповідних бойових спроможностей для захисту неба. Зокрема, над прикордонними територіями.

Ворог не відмовиться від застосування саме такої тактики, щоб нести смерть та руйнування,

– сказав військовий експерт.

Підступні атаки

У бойовій частині "Шахеда" є щонайменше 60 кілограмів вибухівки. Своїми атаки ворог намагається завдати якомога більшої шкоди Харкову. Усе, аби перетворити його на місто-привид.

При цьому росіяни роблять підступні атаки – повторні удари, коли на місце події після вибуху під'їжджають рятувальники. Тоді через певний проміжок часу прилітають нові дрони-камікадзе, які убивають тих, хто прийшов на допомогу.

"Варто говорити про Росію саме в контексті держави-терориста, яка використовує суто терористичні методи ведення бойових дій. Причому вся ця діяльність спрямована передусім проти цивільного населення нашої країни, яке жодного стосунку до українських Сил оборони не має", – наголосив Владислав Селезньов.

Атака на Харків: що відомо