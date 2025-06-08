Печальную новость мужчина сообщил в посте в Facebook. "На сегодня предприятие "Ника" Общества Инвалидов "Шанс" приостановило работу, потому что фактически рабочего места не существует", – написал он, передает 24 Канал.

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"Все в отчаянии"

Андрей Дидик рассказал, что последние 27 лет предприятие занималось производством различных орехов, семян, сухофруктов.

В ночь на 7 июня Россия ракетами и "Шахедами" полностью уничтожила производственное здание, оборудование, сырье... Все,

– говорится в заметке.

Подавляющее большинство работников – это люди с инвалидностью. Они здесь не просто получали зарплату, а "в прямом смысле жили этим производством". "Сейчас все сотрудники в отчаянии. Жизнь поставлена на паузу. Мы пытаемся понять, что делать дальше", – написал Дидик.

По состоянию на 18:00 8 июня пожар на предприятии до сих пор тушили. Мужчина отметил, что с нуля самостоятельно восстановить производство они не смогут.

Последствия удара / Фото Facebook Андрея Дидика

Напомним, что Андрей Дидик – отец отец Дани Дидика, 15-летнего школьника, который умер в больнице в результате ранений, полученных во время теракта возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года. Тогда во время мирного проукраинского шествия взорвалась заложенная в снег мина МОН-100.