Российские войска нанесли удар по Харькову в ночь на 8 августа. В результате вражеской атаки повреждено гражданское предприятие, есть пострадавшие.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Россияне атаковали дронами Одесский район: какие последствия, есть ли пострадавшие

Какие последствия атаки БпЛА на Харьков?

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в Салтовском районе города, вызванный российским ударом БпЛА.

Оккупанты ударили по гражданскому предприятию, возник пожар в четырехэтажном офисном здании: горели конструкции кровли и технического этажа.

Последствия удара БпЛА по Харькову / Фото ГСЧС

В результате вражеской атаки пострадали двое гражданских – мужчина 1959 года рождения и женщина 1962 года рождения. Они испытали острую реакцию на стресс.

К ликвидации пожара были привлечены 50 спасателей, пиротехнический расчет ГСЧС и 13 единиц техники.

Напомним, Россия выпустила 108 средств воздушного нападения по Украине в ночь на 8 августа. В Воздушных силах рассказали, что ПВО сбила 3 реактивные беспилотники и 79 вражеских БпЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов.