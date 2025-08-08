Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Які наслідки атаки БпЛА на Харків?

У Харкові рятувальники ліквідували пожежу у Салтівському районі міста, спричинену російським ударом БпЛА.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству, виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі: горіли конструкції покрівлі та технічного поверху.

Наслідки удару БпЛА по Харкову / Фото ДСНС

Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних – чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року народження. Вони зазнали гострої реакції на стрес.

До ліквідації пожежі було залучено 50 рятувальників, піротехнічний розрахунок ДСНС та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, Росія випустила 108 засобів повітряного нападу по Україні у ніч на 8 серпня. У Повітряних силах розповіли, що ППО збила 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів.