Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что враг применил КАБы и артиллерию. Также на севере области были попытки прорвать границу российских ДРГ.

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Атака на Харьков и область

По словам корреспондента, сложная ночь была на севере Харьковской области, состоялись масштабные атаки по населенным пунктам. В городе Волчанск была многочасовая атака различными видами вооружения. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что россияне обстреляли населенный пункт с КАБов, РСЗО и артиллерии. Также были попытки ДРГ прорвать границу, но ВСУ их отбили.

Вражеской атаке подвергся и город Дергачи, в 3:30 утра россияне били по домам и торговым киоскам с КАБов. Под обстрелами был Купянск, ранена 49 летняя женщина и погиб 52 летний мужчина. Также вражеской атаке КАБами подверглись села Липцы, Казачья Лопань.

Харьков оккупанты обстреляли из С-300. Целью россиян была гражданская инфраструктура. Пострадало два человека: женщина и 11 летняя девочка. К счастью, жертв нет, ведь многие люди еще раньше покинули дома, куда попали россияне.

Россияне не прекращают наносить удары, происходят ежедневные атаки. Сейчас усилились обстрелы, но это не значит, что что-то (россияне – 24 Канал) захватили,

– отметила Черненко.

Последствия атаки на Харьков / Фото Харьковская ОГА и 24 Канал

Фейки по продвижению россиян

Корреспондентка отметила, что сейчас в информационном пространстве есть много вбросов по захвату россиянами нескольких метров Харьковской области. Сейчас появляется много фейков с целью манипуляции украинцами и рассеиванием паники.

Читайте внимательно всю информацию, которую дают именно официальные источники,

– подчеркнула Черненко.

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