Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що ворог застосовав КАБи та артилерію. Також на півночі області були спроби прорвати кордон російських ДРГ.

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Атака на Харків та область

За словами кореспондентки, складна ніч була на півночі Харківської області, відбулись масштабні атаки по населених пунктах. У місті Вовчанськ була кількагодинна атака різними видами озброєння. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни обстріляли населений пункт з КАБів, Рсзв та артилерії. Також були спроби ДРГ прорвати кордон, але ЗСУ їх відбили.

Ворожої атаки зазнало й місто Дергачі, о 3:30 ранку росіяни били по будинках та торгових кіосках з КАБів. Під обстрілами був Куп'янськ, поранено 49 річну жінку та загинув 52 річний чоловік. Також ворожої атаки КАБами зазнали села Липці, Козача Лопань.

Харків окупанти обстріляли з С-300. Ціллю росіян була цивільна інфраструктура. Постраждало двоє осіб: жінка та 11 річна дівчинка. На щастя, жертв немає, адже багато людей ще давніше покинули будинки, куди влучили росіяни.

Росіяни не припиняють завдавати ударів, відбуваються щоденні атаки. Зараз посилились обстріли, але це не означає, що щось (росіяни – 24 Канал) захопили,

– зазначила Черненко.

Наслідки атаки на Харків / Фото Харківська ОДА та 24 Канал

Фейки щодо просування росіян

Кореспондентка наголосила, що зараз в інформаційному просторі є багато вкидів щодо захоплення росіянами кількох метрів Харківської області. Зараз з'являється багато фейків з метою маніпуляції українцями та розсіюванням паніки.

Читайте уважно всю інформацію, яку дають саме офіційні джерела,

– підкреслила Черненко.

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