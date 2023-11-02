В Херсоне попали в объект критической инфраструктуры: есть проблемы с электроснабжением

Сегодня, 2 ноября, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры. Поэтому у некоторых пользователей перебои с электроснабжением.

По сообщению Херсоноблэнерго, в результате вражеских обстрелов 2 ноября был поврежден объект критической инфраструктуры в центральной части города.

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Часть херсонцев без света

В Херсонской области есть временные перебои с энергоснабжением у некоторых потребителей. В Херсоноблэнерго сообщили, что работы по устранению последствий аварии продолжаются.

Тем временем российские захватчики продолжают обстреливать Херсонскую область.

С утра в области двое погибших

В настоящее время была адская ночь в Станиславе – в селе было более 40 прилетов. Из-за вражеского огня погибла пожилая женщина. Ей было 82 года.

Также повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.

Кроме этого, русская армия продолжает уничтожать Веселое. Утром оккупанты в очередной раз ударили по селу из артиллерии. К сожалению, в результате обстрела погиб 60-летний мужчина.

За прошедшие сутки противник совершил по Херсонской области 118 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 4 – получили ранения.