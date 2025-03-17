"Охотились дроном", а потом нанесли удар: мальчик с Херсонщины рассказал об атаке россиян

Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать ее мирное население. В частности, в Херсонской области враг нанес удар беспилотником по подросткам.

В это время они играли на улице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского волонтера и активиста Сергея Стерненко.

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Почему россияне "охотились дроном" на детей

Мальчик, который живет на Херсонщине, рассказывает, что россияне охотились на него и его друзей беспилотником, когда они играли на улице. Дети пытались убежать, но российский оператор нанес по ним удар. В результате этого подростки получили осколочные ранения.

Россияне нанесли удар беспилотником по подросткам: видео из соцсетей Сергея Стерненко

Отметим, что в ночь на 17 марта Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. В общем враг запустил 174 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 90 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.