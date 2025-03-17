У цей час вони гралися на вулиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського волонтера та активіста Сергія Стерненка.

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Чому росіяни "полювали дроном" на дітей

Хлопчик, який мешкає на Херсонщині, розповідає, що росіяни полювали на нього та його друзів безпілотником, коли вони гралися на вулиці. Діти намагалися втекти, але російський оператор завдав по них удару. Внаслідок цього підлітки отримали осколкові поранення.

Росіяни завдали удару безпілотником по підлітках: відео з соцмереж Сергія Стерненка

Зазначимо, що у ніч на 17 березня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Загалом ворог запустив 174 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників імітаторів різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій і Одеській областях.