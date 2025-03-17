Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми На Київ летіли 37 дронів: скільки збила ППО і чи є пошкодження
Скільки ворожих дронів вдалося знищити вночі
Повітряні сили розповіли, що в ніч на 17 березня 2025 року (із 19:30 16 березня) противник атакував Україну 174 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Орел;
- Шаталово;
- Курськ;
- Брянськ;
- Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях,
– написали військові.
Робота ППО по "Шахедах" вночі 17 березня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
70 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.