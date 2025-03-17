Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Які наслідки атаки дронів на Київ

Так, за данними КМВА, повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 28 хвилин – з 00:29 до 02:58.

На підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БпЛА. 25 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір,

– зазначає влада.

Інформації про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків немає.