Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки "Шахедів" збила ППО вночі

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 16 березня 2025 року (із 18:30 15 березня) противник атакував Україну 90 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Пуски ворог здійснював із напрямків:

Міллерово;

Брянськ;

Шаталово;

Приморсько-Ахтарськ;

Чауда.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях,

– написали військові.



Як відпрацювала ППО вночі 16 березня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

33 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Загалом внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.