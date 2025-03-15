Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака на Україну 15 березня

З 19:30 14 березня ворог атакував 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони з 6 напрямків, – Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони відбивали повітряний напад агресора.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 130 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів,

– заявили Повітряні сили.

Уточнили, що ворожі безпілотники збили в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– наголосили Повітряні сили.

Унаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Скільки "Шахедів" збили 15 березня / Інфографіка Повітряних сил

Зауважимо, у ніч на 14 березня окупанти запустили по Україні 27 БпЛА. Оборонці неба збили 16, ще 9 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.