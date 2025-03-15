Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Атака на Украину 15 марта

С 19:30 14 марта враг атаковал 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и 178 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали дроны с 6 направлений, – Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны отражали воздушное нападение агрессора.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 130 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов,

– заявили Воздушные силы.

Уточнили, вражеские беспилотники сбили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

38 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий),

– отметили Воздушные силы.

В результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Сколько "Шахедов" сбили 15 марта / Инфографика Воздушных сил

Заметим, в ночь на 14 марта оккупанты запустили по Украине 27 БПЛА. Защитники неба сбили 16, еще 9 беспилотников-имитаторов локально потеряны без негативных последствий.