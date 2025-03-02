Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Хмельницкую ОВА и ГСЧС.

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В ночь на 2 марта враг атаковал Хмельницкую область "Шахедами". Силы ПВО успешно отработали по дронам-камикадзе, приземлив 6 целей. Однако, в результате атаки есть повреждения и пострадала женщина.

Так, в селе Пироговцы Хмельницкого района пострадала женщина 1949 года рождения. Медики обнаружили у нее гематому нижней конечности и после обследования – отпустили на домашнее лечение.

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Кроме того, есть значительные повреждения инфраструктуры. В Хмельницкой ОГА сообщили, что взрывной волной повреждены 10 частных домохозяйств: в них выбиты окна и двери, две крыши уничтожены полностью, еще 8 – повреждены. В одном из этих частных домовладений произошел пожар, который подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали.

Также получили повреждения электротрансформатор, линии электропередач и крыша ангара одного из предприятий.

Последствия атаки в Хмельницкой области / Фото ГСЧС Хмельницкой области

Из-за повреждения электросетей отключена часть абонентов: без электроснабжения остались 266 частных абонентов и 11 юридических лиц. На восстановительные работы привлечены энергетики и в кратчайшие сроки планируется восстановление электроснабжения.