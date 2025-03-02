Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Хмельницьку ОВА та ДСНС.

До теми ППО працювала у 13 областях: вночі ворог запустив по Україні майже 80 "Шахедів"

Росіяни атакували Хмельниччину

У ніч проти 2 березня ворог атакував Хмельницьку область "Шахедами". Сили ППО успішно відпрацювали по дронах-камікадзе, приземливши 6 цілей. Однак, унаслідок атаки є пошкодження та постраждала жінка.

Так, у селі Пирогівці Хмельницького району постраждала жінка 1949 року народження. Медики виявили у неї гематому нижньої кінцівки й після обстеження – відпустили на домашнє лікування.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Хмельниччині: дивіться відео

Крім того, є значні пошкодження інфраструктури. В Хмельницькій ОВА повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено 10 приватних домогосподарств: у них вибито вікна та двері, два дахи знищені повністю, ще 8 – пошкоджені. В одному з цих приватних домоволодінь сталася пожежа, яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували.

Також зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств.

Наслідки атаки на Хмельниччині / Фото ДСНС Хмельницької області

Через пошкодження електромереж відключено частину абонентів: без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. На відновлювальні роботи залучені енергетики та в найкоротші терміни планується відновлення електропостачання.