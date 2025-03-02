Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

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Російські "Шахеди" вчергове атакували Україну

В Повітряних силах зазначили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 63-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях,

– йдеться в повідомленні.

Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені – без негативних наслідків.

Як зазначили в Повітряних силах, внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.