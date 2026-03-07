Хмельницкая область была под ударом: вспыхнул пожар, есть перебои со светом

Всю ночь на 7 марта российские войска терроризировали Украину дронами и ракетами. Атаке подверглась и Хмельницкая область. Там работали силы ПВО, сообщалось и о сбитии. Впрочем, есть и повреждения после удара.

О ситуации в области рассказал руководитель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Смотрите также Россия атаковала Запорожье: ранен младенец, его экстренно доставили в больницу

Какие последствия удара по Хмельницкой области?

В результате атаки в Шепетовском районе повреждены окна на железнодорожной станции. Также возник пожар, который ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.

Есть перебои в электроснабжении – энергетики работают над его восстановлением,

– добавил Тюрин.

Он также отметил, что подробности атаки сообщит позже.

Кстати, проблемы с электроснабжением в результате обстрела фиксировали и в Черновицкой области. Россияне запустили несколько крылатых ракет и дроны, из-за чего в Новоднестровске исчез свет.

Где еще гремели взрывы ночью и есть ли пострадавшие?