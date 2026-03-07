Хмельницкая область была под ударом: вспыхнул пожар, есть перебои со светом
- Вражеский обстрел вызвал повреждение железнодорожной станции в Хмельницкой области.
- Есть перебои в электроснабжении.
Всю ночь на 7 марта российские войска терроризировали Украину дронами и ракетами. Атаке подверглась и Хмельницкая область. Там работали силы ПВО, сообщалось и о сбитии. Впрочем, есть и повреждения после удара.
О ситуации в области рассказал руководитель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
Смотрите также Россия атаковала Запорожье: ранен младенец, его экстренно доставили в больницу
Какие последствия удара по Хмельницкой области?
В результате атаки в Шепетовском районе повреждены окна на железнодорожной станции. Также возник пожар, который ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.
Есть перебои в электроснабжении – энергетики работают над его восстановлением,
– добавил Тюрин.
Он также отметил, что подробности атаки сообщит позже.
Кстати, проблемы с электроснабжением в результате обстрела фиксировали и в Черновицкой области. Россияне запустили несколько крылатых ракет и дроны, из-за чего в Новоднестровске исчез свет.
Где еще гремели взрывы ночью и есть ли пострадавшие?
Под прицелом врага были Черкассы, Винничина и другие регионы. В Харькове из-за ракетного удара уничтожена пятиэтажка. По состоянию на 8:20 утра из-под завалов из-под завалов извлекли тела 6 жертв. Среди погибших есть ребенок.
В Никопольском районе Днепропетровской области в результате ночного обстрела российских войск погиб 48-летний мужчина, еще одна местная жительница получила ранения. Из-за атаки повреждено предприятие, около двадцати жилых домов и автомобили.
Российские силы нанесли комбинированный удар и по Киеву. В Голосеевском районе возник пожар, который спасатели впоследствии потушили. Также ночью российские войска попали в объект инфраструктуры в Одессе.