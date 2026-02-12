Больше дронов – тяжелее восстановление: энергетики рассказали, как изменилась тактика вражеских ударов
- Российская армия изменила тактику атак на энергетику Украины, увеличивая количество дронов.
- Массированные обстрелы конкретных энергетических объектов затрудняют работу противовоздушной обороны и восстановление повреждений.
Недавно российская армия начали по новой тактике обстреливать энергетику Украины. Враг выбирает для поражения конкретные цели.
Об этом сообщили в ДТЭК. За несколько лет россияне увеличили количество примененных по энергообъектам дронов до 800 штук.
Смотрите также Ракеты и более 200 дронов атаковали Украину: какие последствия и где сейчас есть угроза
Как враг изменил тактику атак на украинскую энергетику?
В ДТЭК подтвердили, что количество дронов со стороны врага выросло от 100 штук в 2023 году до 800 – в 2025. Энергетика остается пока основной целью, в частности – конкретные теплоэлектростанции.
Один из объектов, на котором записывалось видео ДТЭК, подвергся удару десятками дронов и ракет. Массированные обстрелы по конкретным целям враг использует, как новую тактику поражения критической инфраструктуры. Таким образом российская армия усложняет работу противовоздушной обороны.
Характер и масштаб разрушений влияет на продолжительность восстановления и ликвидации последствий,
– объясняют представители ДТЭК.
Кроме того, работа энергетиков осложняется морозами. Не только трудно работать физически при минусовых температурах. При таких условиях страдает оборудование, которое быстро обмораживается. Для стабилизации специалисты работают 24 часа ежедневно.
Когда в последний раз россияне атаковали энергообъекты?
В Киеве в результате российского обстрела 12 февраля без тепла остались почти 2 600 абонентов из-за повреждения теплосети. Энергетики работают над восстановлением подачи тепла в домах.
К слову, уже к 13:00 энергетики восстановили в Киеве электроснабжение для 100 000 семей после ночной массированной атаки. Деснянский район снова будут отключать по временным графикам.
В Одесской области враг прошлой ночью атаковал энергетический объект компании ДТЭК, что повлекло новые разрушения технических сооружений и привело к нарушениям в работе местной энергосистемы. Аварийные службы уже ликвидируют последствия удара.
Всего за ночь Россия выпустила десятки ударных беспилотников и ракет, часть целей была успешно перехвачена силами ПВО. Но попадания по энергетическим объектам таки произошли.