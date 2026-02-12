Больше дронов – тяжелее восстановление: энергетики рассказали, как изменилась тактика вражеских ударов

Недавно российская армия начали по новой тактике обстреливать энергетику Украины. Враг выбирает для поражения конкретные цели.

Об этом сообщили в ДТЭК. За несколько лет россияне увеличили количество примененных по энергообъектам дронов до 800 штук.

Как враг изменил тактику атак на украинскую энергетику?

В ДТЭК подтвердили, что количество дронов со стороны врага выросло от 100 штук в 2023 году до 800 – в 2025. Энергетика остается пока основной целью, в частности – конкретные теплоэлектростанции.

Один из объектов, на котором записывалось видео ДТЭК, подвергся удару десятками дронов и ракет. Массированные обстрелы по конкретным целям враг использует, как новую тактику поражения критической инфраструктуры. Таким образом российская армия усложняет работу противовоздушной обороны.

Характер и масштаб разрушений влияет на продолжительность восстановления и ликвидации последствий,

– объясняют представители ДТЭК.

Кроме того, работа энергетиков осложняется морозами. Не только трудно работать физически при минусовых температурах. При таких условиях страдает оборудование, которое быстро обмораживается. Для стабилизации специалисты работают 24 часа ежедневно.

Когда в последний раз россияне атаковали энергообъекты?