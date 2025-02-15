В Калужской области в результате атаки БпЛА загорелся промышленный объект

Дроны атаковали Калужскую область в ночь на 15 февраля. В результате попадания БпЛА на промышленном объекте возник пожар.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие последствия атаки БпЛА на Калужскую область

Вследствие атаки БпЛА загорелся промышленный объект в Дзержинском районе Калужской области. Местные сообщают, что около 6:00 слышали 4 – 5 взрывов и стрельбу.

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Местный губернатор Владислав Шапша сообщил, что предварительно, пострадавших нет.

На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание одного из зданий. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа,

– рассказал губернатор.

Заметим, что в Минобороны России сообщили, что над Калужской областью якобы сбили 14 БпЛА.

Напомним, что по меньшей мере 15 взрывов прогремели в Волгограде. Вероятно, дроны атакуют местный НПЗ. Также громко было в Тульской области, и Энгельсе, что в Саратовской области.