Его построили более 130 лет назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на памятникоохранника и урбаниста Дмитрия Перова.

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Что известно о доме Якова Гретера

По словам Перова, в 1882 году в киевском пригороде Шулявщина чех Иосиф Криванек и швейцарец Яков Гретер основали Киевский чугунолитейный и механический завод. Сначала предприятие специализировалось на производстве паровых машин, а впоследствии начало производить оборудование для сахарной промышленности.

Стоит отметить, что машины Гретера и Криванека использовались на заводах влиятельных украинских промышленников Терещенко и Симиренко. К 1915 году предприятие превратилось в одно из крупнейших в Российской империи и начало выпускать продукцию широкого профиля.



Завод Иосифа Криванека и Якова Гретера / Фото из соцсетей Дмитрия Перова

В марте 1919 года на территории завода был построен бронепоезд под названием "Свободная Украина". Заметим, что с сентября по ноябрь того же года он находился на службе в Корпусе Украинских Сечевых Стрельцов. Экипаж сформировали из бойцов предыдущего бронепоезда "Сечевой Стрелец" под командованием Ивана Машуры, который ранее возглавлял это подразделение.



Бронепоезд "Свободная Украина" / Фото из соцсетей Дмитрия Перова

Перов говорит, что территория завода претерпела значительные разрушения во время Национально-освободительной борьбы 1917 – 1922 годов и в годы Второй мировой войны. По его словам, от первоначальной застройки завода по сей день сохранились лишь три здания, среди которых инструментальный цех, механосборочный цех и дом одного из основателей предприятия Якова Гретера.

Эти объекты были внесены в Перечень памяток Киева в соответствии с приказом Управления охраны культурного наследия от 3 декабря 2013 года № 10/69-13. Они признаны памятками по направлениям "история", "архитектура" и "градостроительство".

Однако ночью 6 июня россияне почти полностью разрушили дом Гретера. Сейчас он ожидает восстановления. Стоит заметить, что это было одно из последних выдающихся исторических сооружений, которые сохранились на территории Шулявки.

Добавим, что в результате этой атаки взрывной волной также был поврежден фасад Главного корпуса Музея у подножия монумента "Родина-мать". Однако сейчас музей работает в обычном режиме.