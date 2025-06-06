Його збудували понад 130 років тому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пам'яткоохоронця та урбаніста Дмитра Перова.

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Що відомо про будинок Якова Гретера

За словами Перова, у 1882 році в київському передмісті Шулявщина чех Йосип Криванек і швейцарець Яков Гретер заснували Київський чавуноливарний і механічний завод. Спочатку підприємство спеціалізувалося на виробництві парових машин, а згодом почало виробляти обладнання для цукрової промисловості.

Варто зазначити, що машини Гретера і Криванека використовувалися на заводах впливових українських промисловців Терещенків та Симиренків. До 1915 року підприємство перетворилося на одне з найбільших у Російській імперії та почало випускати продукцію широкого профілю.



Завод Йосипа Криванека та Якова Гретера / Фото з соцмереж Дмитра Перова

У березні 1919 року на території заводу був збудований бронепотяг під назвою "Вільна Україна". Зауважимо, що з вересня по листопад того ж року він перебував на службі у Корпусі Українських Січових Стрільців. Екіпаж сформували з бійців попереднього бронепотяга "Січовий Стрілець" під командуванням Івана Машури, який раніше очолював цей підрозділ.



Бронепотяг "Вільна Україна" / Фото з соцмереж Дмитра Перова

Перов каже, що територія заводу зазнала значних руйнувань під час Національно-визвольних змагань 1917 – 1922 років та в роки Другої світової війни. За його словами, від початкової забудови заводу донині збереглися лише три будівлі, серед яких інструментальний цех, механоскладальний цех та будинок одного із засновників підприємства Якова Гретера.

Ці об'єкти були внесені до Переліку памʼяток Києва відповідно до наказу Управління охорони культурної спадщини від 3 грудня 2013 року № 10/69−13. Їх визнано памʼятками за напрямами "історія", "архітектура" та "містобудування".

Проте вночі 6 червня росіяни майже повністю зруйнували будинок Гретера. Зараз він очікує на відновлення. Варто зауважити, що це була одна з останніх визначних історичних споруд, які збереглись на території Шулявки.

Додамо, що внаслідок цієї атаки вибуховою хвилею також було пошкоджено фасад Головного корпусу Музею в підніжжі монумента "Батьківщина-мати". Проте наразі музей працює у звичному режимі.