"Живы, и это главное": раненые после удара России работники ГСЧС опубликовали фото из больницы
- Россия массированно атаковала Украину ракетами и "Шахедами" 6 июня, в результате чего в Киеве были ранены работники пресс-службы ГСЧС.
- Павел Петров и Инна Жельчик получили ранения, но сообщили, что они живы и скоро вернутся к работе.
- В результате атаки пострадали по меньшей мере 54 человека, из них 18 – спасателей, а три спасателя погибли во время ликвидации последствий обстрела.
В ночь на 6 июня Россия массированно атаковала Украину ракетами и "Шахедами". В результате в Киеве получили ранения представители пресс-службы ГСЧС.
Сегодня они выложили в соцсети свое фото из больницы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя пресс-центра ГСЧС Павла Петрова.
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Что известно о раненых работниках ГСЧС
Во время обстрела Киева руководитель пресс-центра ГСЧС Павел Петров и пресс-офицер ГСЧС Инна Жельчик получили ранения и попали в больницу.
Живы, и это главное. По другим вопросам все вылечится, все заживет. Спасибо каждому за поддержку,
– написал Петров.
Он добавил, что скоро вместе со своей коллегой вернется в строй.
Напомним, что в результате российской атаки 6 июня пострадали по меньшей мере 54 человека, из них 18 – спасателей. Кроме этого, во время ликвидации последствий обстрела в Киеве погибли спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.
Отметим, что к ликвидации последствий атаки пришлось привлечь 254 спасателя, 53 единицы техники ГСЧС и волонтеров Украинского Красного Креста.