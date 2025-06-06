"Живы, и это главное": раненые после удара России работники ГСЧС опубликовали фото из больницы

В ночь на 6 июня Россия массированно атаковала Украину ракетами и "Шахедами". В результате в Киеве получили ранения представители пресс-службы ГСЧС.

Сегодня они выложили в соцсети свое фото из больницы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя пресс-центра ГСЧС Павла Петрова.

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Что известно о раненых работниках ГСЧС

Во время обстрела Киева руководитель пресс-центра ГСЧС Павел Петров и пресс-офицер ГСЧС Инна Жельчик получили ранения и попали в больницу.

Живы, и это главное. По другим вопросам все вылечится, все заживет. Спасибо каждому за поддержку,

– написал Петров.

Он добавил, что скоро вместе со своей коллегой вернется в строй.

Напомним, что в результате российской атаки 6 июня пострадали по меньшей мере 54 человека, из них 18 – спасателей. Кроме этого, во время ликвидации последствий обстрела в Киеве погибли спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

Отметим, что к ликвидации последствий атаки пришлось привлечь 254 спасателя, 53 единицы техники ГСЧС и волонтеров Украинского Красного Креста.