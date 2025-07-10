Власти призвали закрыть окна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко.

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Загрязнение воздуха в Киеве

Глава ОВА призвал жителей столицы закрыть окна.

После возвращения домой из укрытий закрывайте окна. Очень много дыма,

– написал он.

Он отметил, что сейчас продолжается ликвидация последствий после вражеского обстрела.

"Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируется. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", – добавил Ткаченко.

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По данным сайта SaveEcoBot в Киеве сейчас в среднем зафиксирован умеренный уровень загрязнения воздуха. Однако, в некоторых районах столицы индекс качества атмосферного воздуха достиг отметки 156 – 157.



Состояние воздуха в Киеве / Скриншот с сайта