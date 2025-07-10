Влада закликала зачинити вікна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Дивіться також Ворог вночі масовано атакував Київщину: є пошкодження у 4 районах, постраждав чоловік

Забруднення повітря в Києві

Глава ОВА закликав жителів столиці зачинити вікна.

Після повернення додому з укриттів зачиняйте вікна. Дуже багато диму,

– написав він.

Він зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків після ворожого обстрілу.

"Зараз на звʼязку з головами районів, ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи, повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації", – додав Ткаченко.

Дивіться також Росіяни атакували Київ "Шахедами" та балістикою: в місті пролунала серія вибухів

За даними сайту SaveEcoBot у Києві зараз в середньому зафіксований помірний рівень забруднення повітря. Однак, в деяких районах столиці індекс якості атмосферного повітря досягнув позначки 156 – 157.



Стан повітря у Києві / Скриншот з сайту