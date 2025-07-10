"Шахед" влетел в квартиру: во время атаки на Киев пострадал глава Национального союза художников

Россия в ночь на 10 июля снова массированно атаковала украинскую столицу. Среди травмированных из-за обстрела Киева есть председатель Национального союза художников Украины Константин Чернявский.

Пострадала его квартира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Анну Ярову и Комитет гуманитарной и информационной политики.

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Председатель НСХУ находится в больнице

Анна Яровая рассказала, что во время атаки российский "Шахед" влетел прямо в квартиру Константина Чернявского.

У него осколочные ранения и значительная кровопотеря. Сейчас председатель НСХУ находится в медицинском учреждении.

Желаем ему скорейшего выздоровления и сил пережить этот страшный удар. Жена Тамара и Алексейчик (сын – 24 Канал) в безопасности,

– также говорится в сообщении Анны Яровой.

Напомним, что в результате последней атаки на Киев по состоянию на 15:41 10 июля известно уже о 24 пострадавших. Среди них – несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения.

Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

К сожалению, также пока есть информация о 2 жертвах обстрела.