По состоянию на 11:30 в результате атаки на Киев пострадали 114 человек, 68 из них госпитализировали, передает 24 Канал.

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В каком состоянии пострадавшие

В Киевскую больницу №12 доставили 24 пострадавших, в результате российской атаки. 5 из них оказана амбулаторная помощь, 19 госпитализированы. Об этом сообщил директор медучреждения Сергей Дубров в телеэфире.

По его словам, состояние трех пациентов оценивается как тяжелое. Один пациент сейчас находится в операционной.

У подавляющего большинства пострадавших - черепно-мозговые травмы, множественные повреждения конечностей, травмы грудной клетки, закрытые травмы живота, а также повреждения сосудов.

Заметим, что ракеты, которыми оккупанты били по Киеву, имели кассетную "начинку". Это свидетельствует о том, что противник хотел вызвать как можно больше жертв.

Известно, что ночью было запущено по Украине 472 дрона и ракеты, 428 из них удалось обезвредить.