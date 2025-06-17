Станом на 11:30 внаслідок атаки на Київ постраждали 114 людей, 68 із них госпіталізували, передає 24 Канал.

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У якому стані постраждалі

До Київської лікарні №12 доставили 24 постраждалих, внаслідок російської атаки. 5 з ним надано амбулаторну допомогу, 19 госпіталізовано. Про це повідомив директор медзакладу Сергій Дубров у телеефірі.

За його словами, стан трьох пацієнтів оцінюється як тяжкий. Один пацієнт наразі перебуває в операційній.

У переважної більшості постраждалих — черепно-мозкові травми, множинні ушкодження кінцівок, травми грудної клітки, закриті травми живота, а також пошкодження судин.

Зауважимо, що ракети, якими окупанти били по Києву, мали касетну "начинку". Це свідчить про те, що противник хотів спричинити якомога більше жертв.

Відомо, що уночі було запущено по Україні 472 дрони і ракети, 428 з них вдалося знешкодити.