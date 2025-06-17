На місці прильоту тривають пошуково-рятувальні роботи тривають. Станом на 08:00 було відомо про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку передає 24 Канал.

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Удар по багатоповерхівці

Пані Лілія розповіла журналістам, що її рідні на момент удару перебували у під'їзді, який зруйнований. Від ночі вони не виходять на зв'язок. Жінка сподівається, що її близькі вижили.

За хвилин 15, коли все стихло, і наче не летіли дрони, вони повернулися з укриття, і через пару хвилин стався вибух,

– сказала Лілія.

Лілія чекає, поки з-під завалів витягнуть її родичів: дивіться відео

Зауважимо, що до пошуку людей у зруйнованих будівлях залучені столичні рятувальники, підрозділи з Київської та Черкаської областей, загони центрального підпорядкування, а також шість кінологічних розрахунків.

Руйнування зазнали й інші районі столиці. Так, у Святошинському горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста, у Дарницькому внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю, у дитячому закладі вибито вікна. Частково зруйновані верхні поверхи житлового будинку.

У Дніпровському та Оболонському районах зафіксовані пошкодження будинків і авто.