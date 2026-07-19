Рекордное количество ракет: как враг ночью совершил атаку на Киев баллистическими ракетами

Вражеские войска продолжают терроризировать украинские города, уделяя особое внимание ударам баллистическими ракетами. Очередная атака произошла 19 июля : по Киеву было нанесено рекордное количество ракетных ударов.

Телеграм-канал monitorwar показал, как двигались российские цели во время обстрела.

Как летели воздушные цели?

Около 2:30 ночи сообщалось, что в ночной атаке на Киев и область Россия применила около 40 баллистических ракет "Искандер-М", "Циркон" и зенитных ракет С-400, запущенных из Брянской, Курской и Ростовской областей.

Однако на этом оккупанты не остановились. Мониторинговые сообщества писали о движении еще нескольких ракет курсом на Киев.

Так, в monitorwar пришли к выводу, что враг совершил атаку на Киев, по-видимому, рекордным количеством ракет за ночь. Все летело на столицу и окрестности.



Движение воздушных целей / Карта: monitorwar

В Воздушных силах ВСУ также в течение ночи информировали об угрозах. Отчет о запущенных ракетах и результатах работы ПВО обычно предоставляют каждое утро около 9 часов. На момент публикации известно о следующих последствиях атаки:

в Днепровском районе возникло задымление возле торгового центра, загорелось общежитие и несколько автомобилей;

в Деснянском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, также загорелись автомобили;

в Соломенском районе горели офисное здание, жилой дом и нежилые помещения;

в Шевченковском районе загорелась пристройка к административному зданию, повреждено более десяти автомобилей, выбиты окна в 25-этажном жилом доме и возник пожар на территории нежилой застройки. Кроме того, серьезно повреждена станция метро "Лукьяновская";

в Святошинском районе обломки попали в частный дом, а также загорелась крыша другого жилого дома.

К сожалению, в результате удара погиб один человек, еще 13 – пострадали. Последствия фиксировались и в Киевской области. Там загорелись склады, известно о 2 пострадавших.