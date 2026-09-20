Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об атаке?

Вечером в Киеве продолжается атака российских войск. В столице работает противовоздушная оборона, а жителей призывают оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе обломки сбитого российского беспилотника упали на открытую территорию возле жилого дома. В результате падения обломков поврежден автомобиль, однако пожара не возникло.

Еще по одному адресу в Голосеевском районе обломки БПЛА обнаружили вблизи жилого дома. На место направляются экстренные службы.

В одном из парков Голосеевского района зафиксирован пожар, вызванный падением БПЛА.

Атака на столицу продолжается. Жителей Киева призывают не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.

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Напомним, что в течение дня 20 сентября Россия проводит атаку на Киев и область ударными беспилотниками. В 13:54 Воздушные силы сообщили о входе в Киевскую область реактивных БПЛА из Черниговской области, которые направлялись в сторону столицы. Впоследствии в Киеве и области раздались взрывы, а силы ПВО вели огонь по вражеским целям.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Голосеевском районе зафиксировано падение БПЛА в районе нежилой застройки. Из-за ситуации с безопасностью также был задержан поезд №6235/6024 "Мироновка – Киев-Пас. (Северная)".

Пассажиров призвали не находиться на платформах во время воздушной тревоги и направляться в укрытия. После 16:00 в столице и области вновь фиксировали угрозу и раздавались взрывы. По состоянию на 17:37 известно об одной пострадавшей в результате атаки на Киев – в Святошинском районе раненой женщине медики оказывают помощь.