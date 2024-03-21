Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что украинская сторона пока не знает результатов. Зато россияне – знают. Отметим, что вражеская атака началась после 3-х часов утра.

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"Я думаю, что это ответ на удар по "Энгельсу", – предположил политтехнолог.

Обратите внимание! Ночью 20 марта на авиабазе "Энгельс" в России прогремели взрывы. Это была плановая работа украинской разведки. Последствия атаки устанавливают. Захватчики жаловались, что было очень громко. Согласно спутниковым снимкам, накануне удара на аэродроме было 11 самолетов. В частности, бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.

Странный обстрел

Атака на Киев, считает Шейтельман, выглядела довольно странно. Мол, таких уже давно не было. Россия 21 марта не применяла "Шахеды". Фактически обстрел был монотипным.

Это то, что можно сделать за сутки. Мы напали на их дальнюю стратегическую авиацию в "Энгельсе". Вот, что они смогли подготовить за 24 часа,

– сказал политтехнолог.

Зато при более сложной атаке, отметил Шейтельман, захватчикам пришлось бы заправлять топливом различные типы ракет не один день. А чтобы скоординировать обстрел с дронами, тогда россиянам пришлось бы проводить разведку с помощью самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Атака россиян на столицу