Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Киев24". Во время массированной российской атаки в ночь на 21 июля в Киеве пострадал многоэтажный дом в Шевченковском районе.

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Мужчина не пострадал, потому что был в роддоме во время атаки

Однако один из жителей, Олесь, в этот момент находился не дома – он был рядом с женой в роддоме.

Это и спасло ему жизнь. По словам Олеся, его квартира расположена именно в том подъезде, который получил наибольшие повреждения. Несмотря на мощную взрывную волну, помещение уцелело, как и все, кто был внутри.

К слову, в Киеве зафиксировано более 15 прямых попаданий в результате российской атаки ночью 21 июля.

Ракеты были или подавлены, или сбиты средствами ПВО, но есть серьезные повреждения от падения сбитых целей.

К тому же Россия осуществила массированную атаку на Украину, повредив старейший McDonald's в Киеве рядом с метро "Лукьяновская".

Этот McDonald's был открыт в 1997 году и пострадал от атак россиян в шестой раз.