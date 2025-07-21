Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Київ24". Під час масованої російської атаки в ніч на 21 липня у Києві постраждав багатоповерховий будинок у Шевченківському районі.

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Чоловік не постраждав, бо був у пологовому під час атаки

Однак один із мешканців, Олесь, у цей момент перебував не вдома – він був поруч із дружиною у пологовому будинку.

Це й врятувало йому життя. За словами Олеся, його квартира розташована саме в тому під’їзді, що зазнав найбільших ушкоджень. Попри потужну вибухову хвилю, помешкання вціліло, як і всі, хто був усередині.

До слова, у Києві зафіксовано понад 15 прямих влучань внаслідок російської атаки вночі 21 липня.

Ракети були або подавлені, або збиті засобами ППО, але є серйозні пошкодження від падіння збитих цілей.

До того ж Росія здійснила масовану атаку на Україну, пошкодивши найстаріший McDonald's у Києві поруч з метро "Лук'янівська".

Цей McDonald's був відкритий у 1997 році та постраждав від атак росіян вшосте.