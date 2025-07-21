Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КГГА. В результате массированного обстрела столицы в ночь на 21 июля, движение отдельных маршрутов общественного транспорта в Киеве временно изменено.

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Часть транспорта в Киеве курсирует иначе

На ряде участков транспорт курсирует в укороченном режиме или по измененному маршруту.

Автобусы

№14 – от проспекта Отрадного до Лукьяновской площади.

№119 – от улицы Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода.

№112 – от улицы Ивана Микитенко до станции метро "Контрактовая площадь".

№51, 63 – до улицы Привокзальной.

№50тр – от улицы Милославской до станции метро "Дарница".

Троллейбусы

№16 – от улицы Мечты до улицы Белорусской.

№31 – от улицы Милославской до улицы Белорусской.

№19, 35 – двигаются по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару, далее – по собственному маршруту.

№18, 28 – курсируют до станции метро "Почайна".

№6, 33 – через железнодорожную станцию "Куреневка" до станции метро "Дорогожичи".

Трамваи

№22 – курсирует до станции метро "Бориспольская".

Киевлян просят с пониманием отнестись к изменениям в движении транспорта, связанных с ликвидацией последствий обстрела.

О дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.