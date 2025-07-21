Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КГГА. В результате массированного обстрела столицы в ночь на 21 июля, движение отдельных маршрутов общественного транспорта в Киеве временно изменено.
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Часть транспорта в Киеве курсирует иначе
На ряде участков транспорт курсирует в укороченном режиме или по измененному маршруту.
Автобусы
- №14 – от проспекта Отрадного до Лукьяновской площади.
- №119 – от улицы Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода.
- №112 – от улицы Ивана Микитенко до станции метро "Контрактовая площадь".
- №51, 63 – до улицы Привокзальной.
- №50тр – от улицы Милославской до станции метро "Дарница".
Троллейбусы
- №16 – от улицы Мечты до улицы Белорусской.
- №31 – от улицы Милославской до улицы Белорусской.
- №19, 35 – двигаются по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару, далее – по собственному маршруту.
- №18, 28 – курсируют до станции метро "Почайна".
- №6, 33 – через железнодорожную станцию "Куреневка" до станции метро "Дорогожичи".
Трамваи
- №22 – курсирует до станции метро "Бориспольская".
Киевлян просят с пониманием отнестись к изменениям в движении транспорта, связанных с ликвидацией последствий обстрела.
О дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.