Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КМДА. Унаслідок масованого обстрілу столиці в ніч на 21 липня, рух окремих маршрутів громадського транспорту в Києві тимчасово змінено.

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Частина транспорту в Києві курсує інакше

На низці ділянок транспорт курсує в укороченому режимі або за зміненим маршрутом.

Автобуси

№14 – від проспекту Відрадного до Лук’янівської площі.

№119 – від вулиці Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу.

№112 – від вулиці Івана Микитенка до станції метро "Контрактова площа".

№51, 63 – до вулиці Привокзальної.

№50тр – від вулиці Милославської до станції метро "Дарниця".

Тролейбуси

№16 – від вулиці Мрії до вул. Білоруської.

№31 – від вулиці Милославської до вулиці Білоруської.

№19, 35 – рухаються вулицею Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівському бульвару, далі – за власним маршрутом.

№18, 28 – курсують до станції метро "Почайна".

№6, 33 – через залізничну станцію "Куренівка" до станції метро "Дорогожичі".

Трамваї

№22 – курсує до станції метро "Бориспільська".

Киян просять із розумінням поставитися до змін у русі транспорту, пов’язаних із ліквідацією наслідків обстрілу.

Про подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.