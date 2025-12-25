В Киеве умерла женщина, которая получила тяжелые ранения во время атаки 23 декабря
- В Киеве умерла 48-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения во время обстрела 23 декабря.
- Начато досудебное расследование из-за нарушения законов войны, которое привело к гибели человека.
В столичной больнице умерла 48-летняя женщина, раненная во время российского обстрела Киева 23 декабря. Она получила тяжелые ранения и находилась в критическом состоянии.
За жизнь пострадавшей боролись врачи, но ранения были смертельные. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает 24 Канал.
Что известно о гибели женщины?
В результате атаки беспилотников в Святошинском районе женщина получила осколочные ранения головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, она умерла от полученных травм.
Обратите внимание! Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения военными России законов и обычаев войны, что привело к гибели человека. Открыто уголовное производство.
Из-за атаки на Киев в Святошинском районе столицы повреждено остекление окон многоэтажного дома. Согласно обнародованной информации, количество раненых в результате атаки возросло до 5, среди них ребенок 16 лет.
Что известно о массированной атаке 23 декабря?
В результате российской атаки в Житомирской области погиб ребенок 2021 года рождения, еще один ребенок и один взрослый находятся в больницах. Всего известно о 5 пострадавших и одном погибшем из-за обстрелов Житомирщины ночью 23 декабря.
В Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. Взрывная волна выбила окна в домах. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание и повреждены три автомобиля.