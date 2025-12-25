В Киеве умерла женщина, которая получила тяжелые ранения во время атаки 23 декабря

В столичной больнице умерла 48-летняя женщина, раненная во время российского обстрела Киева 23 декабря. Она получила тяжелые ранения и находилась в критическом состоянии.

За жизнь пострадавшей боролись врачи, но ранения были смертельные. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает 24 Канал.

Что известно о гибели женщины?

В результате атаки беспилотников в Святошинском районе женщина получила осколочные ранения головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, она умерла от полученных травм.

Обратите внимание! Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения военными России законов и обычаев войны, что привело к гибели человека. Открыто уголовное производство.

Из-за атаки на Киев в Святошинском районе столицы повреждено остекление окон многоэтажного дома. Согласно обнародованной информации, количество раненых в результате атаки возросло до 5, среди них ребенок 16 лет.

Что известно о массированной атаке 23 декабря?