За життя потерпілої боролися лікарі, але поранення були смертельні. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає 24 Канал.

Що відомо про загибель жінки?

Внаслідок атаки безпілотників у Святошинському районі жінка отримала осколкові поранення голови та була госпіталізована у тяжкому стані. Попри зусилля медиків, вона померла від отриманих травм.

Зверніть увагу! За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення військовими Росії законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини. Відкрито кримінальне провадження.

Через атаку на Київ у Святошинському районі столиці пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку. Згідно з оприлюдненою інформацією, кількість поранених внаслідок атаки зросла до 5, серед них дитина 16 років.

Що відомо про масовану атаку 23 грудня?