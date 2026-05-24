Часть ракет, которые летели на Киев, упала возле посольства Азербайджана

Ночью 24 мая Киев подвергся одной из самых массированных атак за время полномасштабной войны. В городе поврежден ряд гражданских сооружений, в том числе здание посольства Азербайджана.

Враг ударил по Киеву большим количеством ракет, некоторые из них были нацелены на Шевченковский район. Именно там расположено посольство Азербайджана в Украине. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Что известно о повреждении азербайджанского посольства?

Часть ракет упала в 300 метрах от посольства. В результате авиаударов разбиты окна дипломатического учреждения.

В результате ракетных ударов по районам, прилегающих к посольству, рынок "Лукьяновка" и торговый центр "Квадрат" были полностью разрушены. Также зафиксировано повреждение некоторых жилых зданий.

Посольство Азербайджана в Украине после атаки

Отметим, что здание посольства Азербайджана в Украине уже несколько раз подвергалось повреждениям в результате российских авиаударов по Киеву. Последний аналогичный инцидент произошел в ночь на 14 ноября 2025 года.

После этого посла России в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста.

Массированная атака на Украину 24 мая: что известно

Всю ночь Россия терроризировала Украину. Враг запустил 600 дронов и 90 ракет различных типов. Основным направлением удара был Киев. В столице взрывы не стихали до самого утра.

В целом в результате массированной атаки погибли 4 человека. Также около 100 человек пострадали.

Во время удара Россия запустила по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Она попала в Белоцерковском районе. В результате прилета есть повреждения гаражного кооператива и здания предприятия.