Россия атаковала жилой сектор Киева: есть раненые

Утром 24 октября российские войска нанесли удар по Оболонскому району Киева. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

Как отметили в ГСЧС, оккупанты ударили по жилому сектору.

Какие последствия атаки на Киев?

В результате попадания разрушен одноэтажный частный жилой дом и возник пожар.

Пожарные оперативно потушили возгорание, а также эвакуировали жителей и оказали помощь травмированным.

Медики госпитализировали одного из пострадавших. Еще один человек получил травмы незначительной степени тяжести – ему оказали необходимую медпомощь непосредственно на месте происшествия.

Враг ударил по Оболонскому району столицы / Фото ГСЧС

Что было известно раньше?

22 октября столица потерпела массированный баллистический удар. В результате этой атаки один человек погиб, а еще более двух десятков человек получили ранения.

Во время ночного обстрела Киева повреждения получили торговые комплексы Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" в районе Почайны. Также в столице уничтожен магазин JYSK.

Среди ракет, выпущенных по столице, был "Искандер" с кассетной боеголовкой.

По словам советника президента Сергея Флеша Бескрестнова, такой боеприпас рассеивает 58 боевых элементов и может поражать людей и технику на площади 400 на 400 метров. Бескрестнов заявил, что удар был направлен на то, чтобы пострадало как можно больше гражданских.